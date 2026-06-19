サックス奏者・上野耕平が19日、SNSで結婚と第1子の誕生時期について報告した。上野はNHKの林田理沙アナウンサー（36）との再婚が報じられていた。上野はXを更新し「いつも応援して下さるファンの皆様へ何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい。昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です」と報告した。報道につ

◆上野耕平、ファンに宛てたX投稿の内容 いつも応援して下さるファンの皆様へ



何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい。



昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です。… — 上野耕平/Kohei Ueno (@KoheiUeno710) June 19, 2026