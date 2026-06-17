歌手のジェリー・ロール（41）が、およそ10年間の結婚生活を送った妻バニー・Xoとの離婚を申請した。TMZによると、テネシー州ウィリアムソンで5月18日に提出された離婚申請書類には、「双方合意の決定」であり、引き続き「家庭内の問題として非公開」にする意向であることが記されている。 【写真】226キロ!?健康に被害もあったころの減量前のジェリー・ロール 500ポンド（約226キロ）