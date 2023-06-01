女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、地元・川崎市の「ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ」でラストライブを行った。２０１３年のデビューから１３年。１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。ラストライブで悲願がかなった。ボーカル＆ギターの宮崎朝子（３１）、ドラムスの吉川美冴貴（３１）は川崎総合科学高の軽音楽部出身。「等々力陸上競技場でライブを」とい