4人組ロックバンド・flumpoolのドラム・小倉誠司が、ジストニアの症状の可能性があることから、治療に専念するため当面の間ライブ活動を休止することが発表された。【ライブ写真】flumpoolの“裏ベスト”ツアー 小倉誠司のステージショットも（2025年9月）flumpoolは6月24日にConcept EP『ここからの歌』をリリース予定。小倉はライブ活動を休止する一方で、プロモーション活動などには引き続き参加する。また、9月12日からス