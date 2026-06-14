国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）は、13日に開催された授賞式をもって、全78部門の最優秀作品／アーティストを発表した。一覧は以下の通り。【画像】昨年からどう変わった？ 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』全結果【主要6部門】＜最優秀楽曲賞＞怪獣 ／ サカナクション＜最優秀アーティスト賞＞Mrs. GREEN APPLE＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞HANA＜最優秀アルバム賞＞Prema ／ Fujii Kaze＜Best Glo