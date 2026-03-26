元乃木坂46の白石麻衣さん（33）が自身のYouTubeチャンネル「my channel」で最新の動画を投稿。初のコスプレ企画に挑戦し、ネット上で話題となっています。



【写真】「やっぱり最強」「なにしても綺麗な人」絶賛された元乃木坂メンバー

白石さんが挑戦したのは、本人が「絶賛今、だだはまりしている」という人気漫画「チェンソーマン」の主要キャラクター「マキマ」。



動画内ではスタッフと和気あいあいと「チェンソーマン」愛を語りながら、メイクアップやウィッグ調節、撮影をする様子が公開されています。



白石さんは、コスプレ用に濃くしたピンクベースのアイシャドウやばっちりとしたまつげ、「マキマ」のトレードマークである触角を伸ばした真っ赤な三つ編みスタイルを披露。「マキマ」のほかにも鬼のようなツノとピンク色のロングヘアーが特徴的なキャラクター「パワー」に挑戦した姿も公開しました。



ネット上では「派手髪にしてもメチャクチャ似合うな」「なにしても綺麗な人」「やっぱり白石麻衣って最強」「無限の可能性、、」「このまま実写化いけそうなレベル」「リアルマキマさんだ」「待ってました！！」「色んなコスプレして欲しい」「アニメのコスプレするの新鮮」など称賛の声が多く寄せられました。