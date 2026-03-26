気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「毎日が物足りない」原因

「なんとなく毎日が物足りない」

やるべきことはやっている。

仕事もしているし、休日にはそれなりに出かけている。

SNSを見れば、みんなも似たような生活をしている。

それなのに、なぜか満たされない。

実は、この“物足りなさ”には明確な原因がある。

そしてそれは、能力でも環境でもない。

それは、「自分が過ごしてきた時間を評価できていない」ことである。

気づいていない人も多いが、毎日何事もなく生活できること自体、本来は十分に価値のあることだ。

それなのに私たちは、その時間を“なかったこと”のように扱ってしまう。

まずは「自分が過ごしてきた時間がいかに価値のあることか」を理解できるようになろう。

「直前の40分間」を振り返ろう

そんなときにおすすめしたいのは、「直前の40分間にどれくらいの価値があったかを振り返る」ことだ。

1日のどの時点でもいいので、立ち止まって「直前の40分間をどう過ごしたか？」とシンプルに自問してみよう。その時間が有益だったか、生産的だったか、充実したものだったかを考えてみよう。

・何か学んだか？

・誰の役に立ったか？

・楽しかった？

・目標に向けて前進できたか？

『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p104）より引用

もちろん何をもって、「価値がある」とするかは人それぞれだ。

でも、「自分が過ごしてきた時間に価値があった」と認識できるようになると、日々の生活の充実感が湧いてくる。

「直前の40分間で何ができ、どんな感情になったか」を理解できるようになれば、人生はより良い方向に動きだすだろう。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）