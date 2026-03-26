BTSを発掘したキム・ミジョン氏が手がける日本人グループが誕生した。平均年齢17・2歳の男性5人組「VIBY（バイビー）」で25日、都内でお披露目された。6月24日にデビューし、8月31日には、いきなり日本武道館でイベントを行うことも発表された。

人前で初めてのパフォーマンスにも物おじしなかった。プレデビュー曲はCrystal Kayのヒット曲「恋におちたら」のリメーク。和気あいあいの5人。メンバー同士が笑顔で見つめ合ったり、ハイタッチする振り付けがちりばめられ、まるで学校の部活のようなまぶしい青春を感じさせるステージを展開。リーダーIO（イオ、19）は「初めてでしたが、いつもの自分が出せた」と初々しく手応えを口にした。

3年半前、キム氏が日本の才能を探す中で偶然メンバーのRENKI（レンキ、18）と出会い一目ぼれ。そこからプロジェクトが始動し、全国に足を運んで人材を発掘した。グループ名の由来は「Voyage Into Bright Youth（輝く青春の旅路）」。「美しい記憶がよみがえるような感覚が5人にある」と魅力を熱弁した。

そんな5人に、いきなり用意された日本武道館の大舞台。日々成長中だがAKITO（アキト、18）は「日本武道館にふさわしいアーティストに成長します！」と急カーブの進化を約束する。ファンの愛称も「TOMO（トモ）」に決まり、RENKIが「TOMOとともに良いステージをつくれたら」とダジャレを交えてアピールすると、メンバーからツッコミが入る和やかさも見せた。

「いつか東京ドームに立って、NHK紅白歌合戦にも出たい」（IO）。ただキム氏からは「ずっとピュアな存在であって」と言われており、5人もその言葉を大切にしている。初々しい5人にどんなVoyage（旅）が待っているのか楽しみだ。

◇KOTARO（コタロウ）2010年（平22）11月21日生まれ、北海道出身の15歳。趣味は絵画。可愛らしい顔とパワフルなダンスのギャップが魅力。憧れの歌手はBTSのJung Kookら。

◇IO（イオ）2007年（平19）1月25日生まれ、京都府出身の19歳。リーダー。趣味は料理と野球。ハイトーンボイスが魅力。憧れの歌手は韓国人歌手のZICO。

◇RENKI（レンキ）2007年（平19）10月15日生まれ、兵庫県出身の18歳。副リーダー。キックボクシング経験者。チャームポイントはつぶらな目。BOYNEXTDOORが憧れ。

◇AKITO（アキト）2008年（平20）2月6日生まれ、北海道出身の18歳。趣味は美容で、特技は自撮り。BTSのV、＆TEAMのK、亀梨和也が憧れ。

◇RYOHA（リョウハ）2009年（平21）4月22日生まれ、石川県出身の16歳。元気の良さが魅力のムードメーカー。TREASUREのチェ・ヒョンソクが目標。