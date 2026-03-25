来場者が"住民"として避難を疑似体験！ 東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

記事ポイント 東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材にした体験型企画展を東京工芸大学で開催震災の直接記憶を持たない大学生8名が約1年かけて制作した体験型作品を展示トークショーやワークショップ、映画上映など多彩なプログラムも実施 東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材にした体験型企画展を東京工芸大学で開催震災の直接記憶を持たない大学生8名が約1年かけて制作した体験型作品を展示トークショーやワークショップ、映画上映など多彩なプログラムも実施

東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科 アート＆メディア研究室の学生8名による企画展が開催されています。

東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材に、体験型作品やアーカイブ展示、対話型プログラムなど多彩な表現で震災と向き合う内容となっています。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

展示名：語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話（美大じゃない大学で美術展をつくる vol.4）会場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）展示期間：2026年3月10日（火）〜3月22日（日）休館日：2026年3月16日（月）開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）入場料：無料

東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科の野口靖教授およびアート＆メディア研究室に所属する学生8名が、東日本大震災で起きた大川小学校の津波事故をめぐる多様な語りや表現活動を見つめ直す企画展です。

展覧会という場を通して、表現活動の在り方や学術・教育の可能性を再考するアートプロジェクトとなっています。

「語りにくさ」を解きほぐすとともに、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示し、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へとつないでいくかを模索する展示です。

東日本大震災から15年が経過しようとする今、震災に対する社会の関心は変化しつつあります。

3.11メモリアルネットワークの調査では、東北3県にある震災関連の伝承施設の来訪者数は年々減少傾向です。

こうした社会課題を背景に、震災当時は幼く直接の記憶をほとんど持たない大学生たちが約1年をかけて東日本大震災について学び、考え、向き合ってきた成果が展示されています。

学生たちは宮城県仙台市、南三陸町、気仙沼市、石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館、被災校を実際に訪れてフィールドワークを実施しています。

地域住民との対話を重ね、「東日本大震災」や「大川小の津波事故」への理解を深めた上で制作に臨んでいます。

学生プロジェクト作品「記憶と選択」と「拓く」

「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品です。

鑑賞者は外側から眺める存在ではなく、当事者として状況に向き合い、選択を重ねていくことで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できます。

旧大川小学校の建築模型や地図カード、状況説明カードなどを用いた避難判断シミュレーションも体験の一部となっています。

「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーション作品です。

現在風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現しています。

来場者は壁画を”修復する”体験を通して、震災の記憶や言葉と向き合い、未来への願いを共に育み共有する場が創出されます。

このほか、震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考の記録「継ぐ言葉」も展示されています。

映像インスタレーション・アーカイブ展示

映像インスタレーション「51分と13年」は、俳優による再演映像とドキュメントを並置し、大川小学校の津波事故に内在する問題を提示する作品です。

2024年の展示に新コンテンツを追加した再演作品として公開されています。

「大川伝承の会」活動紹介展示では、児童の遺品やアーカイブなど、遺族による大川震災伝承館での展示空間が再現されています。

選書した書籍展示を散策し、来場者が本の中の一節を拾い上げる対話型プログラムも用意されています。

会期中のイベント・上映プログラム

会期中にはオープニングトークやワークショップ、ギャラリーツアー、クロージングトークなど多彩なイベントが開催されます。

3月14日（土）と15日（日）にはオープニングトークが行われ、佐藤敏郎氏や石井美保氏らが登壇します。

3月20日（金・祝）にはワークショップ「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」、3月21日（土）にはアート＆メディア研究室の学生によるギャラリーツアーが実施されました。

上映プログラムでは、『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）と『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）の映画作品が上映されます。

社会的責任と個人の心情という対比的な性格の2作品を通して、大川小の悲劇を多角的・立体的な視点で捉え直す構成です。

3月20日（金）には『生きる』上映後に寺田監督によるトークイベントも予定されており、ゲストとして只野英昭氏がオンラインで参加します。

企画の中心となる野口靖教授は、「私たちが尊厳を持って生きられる社会はどう実現できるか」というテーマのもと、参加型インスタレーションなど多様なメディアを利用した制作・活動を行っています。

震災の直接記憶を持たない世代が、フィールドワークと対話を重ねて生み出した作品の数々は、震災伝承の新たな可能性を示しています。

来場者自身が当事者として選択や体験を重ねるインタラクティブな展示構成が特徴です。

「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の入場料はいくらですか？

A. 入場料は無料です。

Q. 展示期間と会場はどこですか？

A. 2026年3月10日（火）から3月22日（日）まで、東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）で開催されています。休館日は3月16日（月）、開館時間は11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）です。

Q. どのような作品が展示されていますか？

A. 学生プロジェクト作品「記憶と選択」「拓く」「継ぐ言葉」のほか、映像インスタレーション「51分と13年」、「大川伝承の会」活動紹介展示、書籍展示と対話型プログラムなどが展示されています。

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