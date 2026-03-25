アップルは3月25日、iPhone向けの新OS「iOS 26.4」やiPad向け「iPadOS 26.4」、Apple Watch向け「WatchOS 26.4」の配信を開始した。3月25日から注文を受け付けるワイヤレスヘッドフォン「AirPods Max 2」に対応するほか、Apple Musicに新機能が追加されている。

Apple Musicでは、ライブラリ内のアーティストが近くで開催するショーを見つけられる「コンサート」が追加されるほか、インターネットに接続しなくても曲を識別でき、オンラインになったときに自動的に結果が配信される「オフラインミュージック認識」がコントロールセンターから利用可能になる。

また、「スリープ」「チル」「仕事効率化」および「ウェルビーイング」の「アンビエント」ウィジェットにより、キュレーションされたプレイリストがホームに表示されるようになるほか、フルスクリーンの背景により、アルバムやプレイリストのページの外観が、よりイマーシブになるという。

そのほか、新OSでは新しい絵文字8種の追加、素早くタイプ入力した際のキーボードの正確さ向上といったアップデートも施される。