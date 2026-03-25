ともさかりえ、シングルマザー時代の“子育て”振り返り「本当にこれでいいのかなって…」
俳優・ともさかりえ（46）が、24日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。シングルマザー時代の孤独について明かした。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
ともさかは2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生。08年に離婚した。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。
離婚してシングルマザーとなり、一番大変だったことを聞かれ、「孤独だったこと」と回答。子育ては「小さなことから大きなことまで、選択の連続」と語り、「本当の意味で、相談できる人が近くにいない」と説明。「自分で選択したことですけど、本当にこれでいいのかなって…息子の将来に関わる進路とか」と振り返った。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
ともさかは2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生。08年に離婚した。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。
離婚してシングルマザーとなり、一番大変だったことを聞かれ、「孤独だったこと」と回答。子育ては「小さなことから大きなことまで、選択の連続」と語り、「本当の意味で、相談できる人が近くにいない」と説明。「自分で選択したことですけど、本当にこれでいいのかなって…息子の将来に関わる進路とか」と振り返った。