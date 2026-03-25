Travis Japan中村海人、『CHEER』ゆるっとラフなスタイルで表紙 犬と見つめ合う神々しいショットも掲載
7人組グループ・Travis Japanの中村海人が、4月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.68』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。
【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム
インタビューでは4月15日にCDとしてリリースされる「陰ニモ日向ニモ」について、「ファンのみなさんがかたちとして手に取ることができることを喜んでいるのを見るとうれしいですし、感謝ですね。でも、だからといってデジタルシングルとの違いがあるかといったら、まったくないです。『そのときのTravis Japanにできる最高のものを届ける』という意味では、なにも変わらないです。つまり、今回も最高の作品になっているので、たくさんの方に手に取っていただけたらうれしいです」と作品に対する自信をのぞかせた。
撮影ではスタジオに入ってきた中村を、2匹のワンちゃんがまとわりつくようにお出むかえ。ワンちゃんと見つめ合う中村のショットの神々しさに、現場スタッフから感嘆の声があがった。
衣装はお家でくつろいでいるようなラフなスタイル。パーカをかぶったり、やさしい陽の光の下で歯磨きをしたりとナチュラルな表情もたっぷり。まるで中村と同じ空間にいるような感覚が味わえる内容となっている。
【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム
インタビューでは4月15日にCDとしてリリースされる「陰ニモ日向ニモ」について、「ファンのみなさんがかたちとして手に取ることができることを喜んでいるのを見るとうれしいですし、感謝ですね。でも、だからといってデジタルシングルとの違いがあるかといったら、まったくないです。『そのときのTravis Japanにできる最高のものを届ける』という意味では、なにも変わらないです。つまり、今回も最高の作品になっているので、たくさんの方に手に取っていただけたらうれしいです」と作品に対する自信をのぞかせた。
衣装はお家でくつろいでいるようなラフなスタイル。パーカをかぶったり、やさしい陽の光の下で歯磨きをしたりとナチュラルな表情もたっぷり。まるで中村と同じ空間にいるような感覚が味わえる内容となっている。