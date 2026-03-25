「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata

ミラノ・コルティナ五輪で過去最多となる計6個のメダルを獲得し、大躍進を遂げたフィギュアスケート日本代表。連日、ニュースを賑わすなどフィギュア界全体を大きく盛り上げた日本選手たちの活躍を見て、改めて羽生結弦による五輪2連覇という快挙を思い起こした人も多いことだろう。

2022年に競技会を引退し、プロスケーターとしてのキャリアを歩み出してからも様々なトピックを打ち立ててきた羽生。3月7日〜9日には宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」が開催された。充電(メンテナンス)期間を経て昨年7月以来の再始動となったこのショーの模様が、3月29日(日)に日テレプラスでCS初放送される。

羽生結弦が新演目を披露した「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata

「notte stellata」は羽生が仲間のスケーターたちと共に地元・宮城から"希望"を発信するアイスショーとして、東日本大震災が東北地方を襲った3月に毎年開催されている。

"notte stellata"はイタリア語で"満天の星""星月夜"の意味。競技者時代から震災への思いを寄せたプログラムを滑ってきた羽生が、平昌五輪のエキシビションで披露したプログラムのタイトルでもある。自身も仙台で被災した羽生が、停電のため暗闇に包まれる恐怖と絶望の中、見上げた空に美しく輝いていた満天の星に希望を感じたことから名付けられた。

「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata

「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata

東日本大震災から15年という大きな節目を迎えた今年は「15年という時が経ったからこそ、より一層、輪や絆を感じられるようにしていきたい」という思いを胸に、ハビエル・フェルナンデス、ジェイソン・ブラウン、シェーリーン・ボーン・トゥロック、宮原知子、鈴木明子、田中刑事、無良崇人、本郷理華、ビオレッタ・アファナシバといった国内外のスケーターと共にショーを作り上げた。

「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata

ショーのタイトルにもなっている幕開けの演目「notte stellata」では、美しい旋律に乗せて、優雅なスケーティングを披露するなど、追悼の思いが込められたエモーショナルな演技で会場に詰めかけた約6500人の観客を連日魅了した羽生。

故・坂本龍一が被災地の子どもたちの音楽の交流をきっかけに設立された東北ユースオーケストラをスペシャルゲストに招いての新演目も飛び出し、坂本が作曲した「Happy End」では震災の傷を受け入れながら歩んでいくという未来への希望の感情を、自身が手がけた振り付けによって表現した。

「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata

また、同じく坂本作曲の「八重の桜」でもオーケストラが奏でる雄大かつ儚げな調べに乗せて、ステップやターンをはじめとする多彩なスケーティングをふんだんに盛り込み、これまでのそしてこれからの人生に思いを馳せた集大成的テーマを表現した。

フィナーレの「希望の歌」、そしてカーテンコールの「Etude」まで、羽生が「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」で見せた全身全霊の演技からは、「震災とどう向き合っていくのか」という真摯な思いが感じ取れることだろう。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026【3/9公演】

放送日時：2026年3月29日(日)10:30〜

東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026【3/7公演】

放送日時：2026年4月4日(土)18:00〜

東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026【3/8公演】

放送日時：2026年5月2日(土)11:00〜

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