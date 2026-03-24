ちゃんみな、TVアニメ『【推しの子】』第3期OP主題歌「TEST ME」を自身初の7インチレコードで発売

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ちゃんみなが、現在放送中のTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌として書き下ろした「TEST ME」を、自身初となる7インチレコードで6月24日に発売することが決定した。

■7インチレコードはアニメ絵柄の特別仕様

本作は数量限定の完全生産限定盤としてリリースとなり、3月27日10時より各CDショップで予約開始となる。

また、今回リリースされる7インチレコードはTVアニメ『【推しの子】』スペシャルパッケージとなり、アニメ絵柄の特別仕様となることも合わせて発表された。

ちゃんみなは「TEST ME」について「自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、【推しの子】という作品と照らし合わせて書き下ろした楽曲」と語っており、アニメ本編との親和性も含め大きな話題を呼んでいる。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「TEST ME」

■【画像】TVアニメ『【推しの子】』第3期のキービジュアル

■関連リンク

TVアニメ『【推しの子】』作品サイト

https://ichigoproduction.com/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/