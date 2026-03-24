長嶋一茂、37歳女性タレントの態度にイラっ！「やだやだ…謙虚さがない女性って」

出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。

3月20日（金）の同番組では、巷を賑わせている「2026年問題」を考える新企画が放送された。

番組では、実際に2026年に起こるといわれている問題を5つピックアップ。MC全員がクイズ形式で未来の展開を予想し合った。

まっさきに手を挙げた出川は、「2026年、ついにAIが○○になる!?」という問題に対し、「人間になる」と回答。「人型ロボットが登場する」と予想し、あえなく不正解となる。

続いて手を挙げたのはホラン。「東京都内の○○が頻繁に○○する!?」という問題で、「東京都内の水道が頻繁に断水する」と予想した。「ちょうどそんな時期なんですよ」と元ニュースキャスターならではの知識を自信満々に披露したが、これもまさかの不正解。

すると一茂は、「すごい自信持って言うのに（不正解なんだ）…」と、途端に苦虫を噛み潰したような表情を浮かべる。

対するホランは「だって、この問題には当てはまらなくても、私は間違ってないから」とキッパリ断言。あまりに強気な様子に、出川も思わず「名言出ましたね」とからかう。

一茂は、このホランの態度に「新種の回答者だね。『ここでは間違ってるけど、私は間違ってない』って。やだやだ…謙虚さがない女性って」と皮肉たっぷりに詰め寄る。

ところが、ホランは一歩も引かず「謙虚さがない男に言われたくない！」とノーダメージで即答。これには一茂も「うるさい！そういう女が一番嫌だ」と嫌悪感を露わにし、スタジオは大きな笑いに包まれた。