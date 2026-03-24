無印良品の商品をおトクに買える「無印良品週間」。10代の頃から40年という“ムジラー”歴をもつESSEonlineライターのフネさん（50代）は、新生活前のこの時季は収納グッズがおすすめと語ります。フネさんが実際に使って、家の収納悩みを解消してくれたおすすめの無印良品のアイテムを紹介してくれました。

1：家族の私物がリビングに散乱してしまうなら個別の「やわらかポリエチレンケース」を

リビングに家族それぞれの荷物があふれてイライラ…。私は「各自の一時置き場」をつくって、そこに放り込む収納にしています。

【写真】無印のカゴが便利すぎ！

リビング近くの階段に、1人1つ名前をラベリングした「やわらかポリエチレンケース」を置いています。畳んだ洗濯物も入るし、郵便物もここにポイ。寝るときにもっていき、翌朝は空っぽにしてリビングに置いておく仕組みです。

これがあることで、“黙ってポイ”するだけでよくなり、「片付けて！」と怒ることがなくなりました。

2：小物出しっぱなし問題は「壁に付けられる家具棚」か「整理かご」で解決

家族の、とくに夫の帰宅後、財布や鍵、メガネなどの小物がテーブルやカウンターに置いてある…というお悩みは多いのではないでしょうか。わが家も長年の課題でした。

試行錯誤した結果、残念ながら「しまう」のは無理だったので、夫が置く場所に「置き場所をつくる」ことにしました。

「壁に付けられる家具棚」を使えば、スペースがなくても、新しい収納場所を簡単につくることができます。奥行きが浅く、余計なものが置けないのもポイント。浮かせられるので掃除もラクです。

今、わが家ではダイニング横のカウンターになんでも置いてしまう夫用に、「シーグラス 網代編み 整理かご」を置いています。

見た目もスッキリするし、本人も無理なく続けられるのもポイントです。

3：来客用食器の収納は「ファイルボックス」に頼る

使用頻度は低いけれど、たまに使う来客用の食器は「どこにしまえばいいかわからない」問題が起きがち。おすすめは大人気収納アイテム、「ファイルボックス」の1／2サイズです。

食器棚の棚板はたいてい動かせるので、ボックスの高さに合わせて調整すれば引き出し収納の完成。幅を計算して組み合わせるのがおすすめです。

わが家では、来客用食器のほか、大きなマグカップやお弁当グッズ、コーヒーセットなどをしまっています。

4：ゲーム機周りのごちゃつきは「スチールタップ収納箱」ですっきり

コントローラーやケーブルなど、ゲーム機器はどうしても生活感が出てしまいます。置く場所もテレビの近くになるので目につきやすいんですよね。

「スチールタップ収納箱」なら、電源タップやケーブルをすっぽり隠せるうえに、スチール素材なので1690円で価格の割に高級感もあります。わが家ではゲーム機を充電ドックごと入れています。

ただ、大きめのコントローラーまでは入らないので、収納箱のうしろにこっそり置いています。見えないのでOKとしています。

5：洗面所の小物類は「ペンブラシスタンド」「パレットスタンド」「ボトルスタンド」でまとめて収納

ものが増えがちな洗面台。メイク用品や小物が鏡裏に収まりきらず、ごちゃごちゃになっっているなら、2026年2月末に発売されたばかりのメイクボックス用のスタンドがおすすめです。

「再生ポリプロピレン入りメイクボックス」にちょうど「ペンブラシスタンド」「パレットスタンド」「ボトルスタンド」が3つピッタリ収まるサイズ感です。

スリムなので鏡裏の収納に使えます。ただ、奥行きにもよりますが、わが家の場合2つはギリギリ入りきらなかっため手前にすき間ができてしまい、そこだけちょっともったいなかったです。

とはいえ収納しにくい鏡裏。組み合わせて上手に使いこなしましょう。

無印良品週間も活用しながら、家のイライラを少しでも解消できたらうれしいです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください