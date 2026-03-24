独自のスタイルに進化した海外市場の「FIT」

ホンダの中国現地合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、コンパクトカー「フィット」の新型モデルを発表しました。

日本でも人気のフィットは、グローバルに展開されるモデルとして、中国市場で大きな進化を遂げました。

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フィットは、2001年の初代登場以来、独自の「センタータンクレイアウト」がもたらす広い室内空間と洗練されたデザインで多くのユーザーから支持されてきました。歴代モデルは国産車としてトップクラスの販売実績を誇ります。初代モデルから海外展開にも積極的で、中国をはじめタイやブラジルなど世界8カ国で生産され、世界戦略車として幅広い地域で販売されています。

2020年2月に日本で発売された4代目の現行型は、欧州のクルマを思わせるカジュアルなデザインが特徴です。さらに、2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」による力強い走行性能や、先進安全機能「ホンダ センシング」の熟成による安全性の向上が図られています。

日本仕様は2022年10月のマイナーチェンジで、ガソリンエンジンを1.3リッターから1.5リッターへ変更してパワーアップし、e：HEVモデルも出力が向上しました。

登場から6年目を迎え、フルモデルチェンジへの期待も高まる中、今回中国で発表されたのは大幅な改良が施されたマイナーチェンジモデルです。

この改良の最も大きな特徴は、フロントフェイスの全面的な刷新にあります。これまでの親しみやすい大型ヘッドライトと横長のロアグリルから一変し、上下2段に分割された精悍なヘッドライトへと変更されました。新しいヘッドライトの上部はフロントグリルのアッパー部分と連続した形状となり、現代のデザイントレンドを強く意識した仕上がりです。

バンパーロアも非常にアグレッシブなスタイルとなり、ロアグリルのブラックアウトされた面積が拡大され、まるで大口を開けたかのような迫力ある表情を生み出しています。

リアに目を向けると、テールランプの形状は維持されていますが、バンパーデザインが大きく見直されました。現行モデルのボディ同色で凹凸の少ないデザインに対し、新型では下部をブラックアウトし、ディフューザー形状を取り入れることでスポーティな印象を強めています。

ボディカラーには「エクストリームブルー」「スターリームーンホワイト」「ファイリーイエロー」という爽快感のある3色が設定されました。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mm、ホイールベースは2530mmで、フロントフェイスの変更により、マイナーチェンジ前の中国仕様車（全長4081mm-4125mm）よりわずかに全長が拡大しています。

パワートレインは日本仕様とは異なり、1.5リッター「i-VTEC」ガソリンエンジンとCVTを組み合わせたFF車のみの設定です。このエンジンは最高出力124psを発生し、日本仕様のガソリン車（118ps）をわずかに上回ります。e：HEVモデルは設定されず、低価格帯のポジションを担うことになります。

装備面では、10.1インチディスプレイが新たに採用され、「Baidu CarLife＋」「Apple CarPlay」「HUAWEI HiCar」に対応し、手持ちのスマートフォンとシームレスに接続できます。

販売価格は6万6800元からで、日本円に換算すると約152万円（2026年3月中旬時点）となります。日本国内よりも安価な価格設定、新しいデザイン、ポップなカラーリング、そしてマルチメディアシステムの刷新により、若年層の支持獲得を狙っています。

この新型モデルと同様のマイナーチェンジが日本を含む他の国で実施されるかについては、現時点で不明であり、ホンダからの公式なアナウンスもありません。登場から6年が経過し、アップデートが期待される時期だけに、今後の動向に注目が集まっています。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは「2段ヘッドライトが斬新！」「今風のデザインでスタイリッシュ」「まるで最新のEV（電気自動車）みたいでカッコいい」スポーティな「切れ目顔」や大口グリルが若々しくて良いと評価する声が多く見られます。

一方、「フィットらしい可愛さがすっかり無くなってしまった」「元のデザインから離れすぎている」など、日本の親しみやすいフィットを見慣れているユーザーからは、シャープすぎる顔つきに違和感を覚えるという声も少なくありません。

また、日本の新車価格が高騰している背景もあってか「このご時世に新車で150万円台は安すぎる！」「大幅値下げでかなりおトク感がある」「日本でもこの価格帯でスポーティなモデルを売ってほしい」といった、日本市場への導入を期待したり、日本国内の車両価格と比較してうらやむようなコメントの目立ちます。