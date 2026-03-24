3月23日 開設

セガは3月23日、新作タイトル「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」の公式X（@STH_JP）を開設した。

本作は多数の作品を手掛けてきた龍が如くスタジオの新作タイトル。当初は新プロジェクト「Project Century」として発表されていた作品で、これまでに2本のトレーラーが公開されているものの、作品の詳細は明かされていないタイトルとなっている。

公式Xのオープンを告知するポストでは白い帽子を被った人物の姿が確認でき、アカウントのアイコンにはロゴが用いられている。

なお、本作に関する新情報は3月27日2時より配信予定の「Xbox Partner Preview」にて発信予定。新たな映像の公開も期待される。

(C)SEGA

