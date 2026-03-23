肉汁ジュワ～！炎で仕上げる豪快トンテキ、釜炊きご飯が止まらない洋食店の仕込み風景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「自分の好きな料理を作ってたら人気店に！一人で切り盛りワンオペ洋食屋さん！ちょーと亭」と題した動画を公開しました。女性店主が一人で切り盛りする洋食店の、開店前の怒涛の仕込み作業に密着しています。
動画は、店主が釜でご飯を炊く準備から始まります。炊飯器で炊くのとは「全然違います」と語るほど、ご飯には強いこだわりがあるようです。続いて、看板メニューであるトンテキやハンバーグの仕込みに取り掛かります。大きな塊の豚肉をテンポよく切り分け、大量のひき肉にスパイスやパン粉、卵などを加えて手際よく混ぜ合わせていく様子は圧巻です。
ハンバーグのタネをこね終えると、次は付け合わせのポテトサラダ作り。じゃがいもを茹でて潰し、スライスしたきゅうりや玉ねぎ、ハムと混ぜ合わせ、こちらも大量に作り上げていきます。さらに、人気のオムライスに向け、大量の卵を溶いた卵液や、鶏肉たっぷりのケチャップライスも準備万端。これらすべてを一人で、しかも開店時間までに終わらせるというから驚きです。
営業が始まると、注文の入った料理を次々と仕上げていきます。フライパンの上で炎を上げながら香ばしく焼き上げられるトンテキや、完璧な火加減で仕上げられるハンバーグ、そして鮮やかな手つきで作られるふわとろのオムライスなど、食欲をそそるシーンが満載です。
一つひとつの料理に込められた店主のこだわりと愛情が伝わってくるこの動画。今日の献立の参考に、あるいはプロの仕事ぶりに感嘆しながら、ぜひご覧ください。
動画は、店主が釜でご飯を炊く準備から始まります。炊飯器で炊くのとは「全然違います」と語るほど、ご飯には強いこだわりがあるようです。続いて、看板メニューであるトンテキやハンバーグの仕込みに取り掛かります。大きな塊の豚肉をテンポよく切り分け、大量のひき肉にスパイスやパン粉、卵などを加えて手際よく混ぜ合わせていく様子は圧巻です。
ハンバーグのタネをこね終えると、次は付け合わせのポテトサラダ作り。じゃがいもを茹でて潰し、スライスしたきゅうりや玉ねぎ、ハムと混ぜ合わせ、こちらも大量に作り上げていきます。さらに、人気のオムライスに向け、大量の卵を溶いた卵液や、鶏肉たっぷりのケチャップライスも準備万端。これらすべてを一人で、しかも開店時間までに終わらせるというから驚きです。
営業が始まると、注文の入った料理を次々と仕上げていきます。フライパンの上で炎を上げながら香ばしく焼き上げられるトンテキや、完璧な火加減で仕上げられるハンバーグ、そして鮮やかな手つきで作られるふわとろのオムライスなど、食欲をそそるシーンが満載です。
一つひとつの料理に込められた店主のこだわりと愛情が伝わってくるこの動画。今日の献立の参考に、あるいはプロの仕事ぶりに感嘆しながら、ぜひご覧ください。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします