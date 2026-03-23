《少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております》

【写真】カフェ店内か？TikTokの流行ダンスを踊る今森茉耶

3月20日、出演していたスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）を2025年11月に不祥事で降板した今森茉耶が、新たに開設したインスタグラムでコメントを発表した。

「今森さんは、森香澄さんやなえなのさんと同じ芸能事務所『seju』に所属していました。しかし、2025年9月に『ゴジュウジャー』のスーツアクターとの不倫疑惑が報じられ、同年11月には、未成年にもかかわらず飲酒をしていたとして、所属事務所の契約を解除され、同時に『ゴジュウジャー』も降板となりました」（スポーツ紙記者、以下同）

本人が語った今後の目標

今森のアカウントが確認されたのは、冒頭のコメントが発表される数日前のことだった。

「突如として“育成今森”というインスタグラムとTikTokのアカウントが発見され、ネット上で話題になっていました。今森さんだと思われる人物が投稿されていましたが、AIを活用して成り済ますことも可能ですから、本当に本人なのか半信半疑の人も多かったようです」

今森は今後について《自分の中で強く志す目標ができた》としている。

「インスタグラムとTikTokのプロフィールには“宅建今森”と書かれており、TikTokの動画でも、宅建の勉強をし始めたことを明かしていました。

また、インスタグラムのストーリーズでは《女優としてプロダクションに所属する予定はありません 今は勉強することしか考えてません》とも投稿していました。すぐに、本格的に芸能活動をする可能性は低いのかもしれませんね」（前出・スポーツ紙記者）

『週刊女性PRIME』は、今森のアカウントにDMで話を聞いた。

まず、本人で間違いないか聞くと、

「間違い無いです」

とのこと。そして、今後については、

「宅建の資格取得のために勉強しており、今年の10月のテストに向けて準備しています。大きな目標があるので、それに向け宅建の勉強をしていきます」

と答えるにとどまった。

再び、表舞台に返り咲く日はくるのか――。