もっちりとした食感が魅力の「米粉パン」。パンづくりと聞くと「難しそう…」というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、じつは意外と手軽につくれることをご存知でしょうか？ 今回は、SNSや著書などで米粉パンレシピを公開している鈴木あつこさんに、とっておきの米粉パンレシピを教えていただきました。ぜひ試してみてください！

米粉パンはうれしいことがいっぱい！

小麦ではなく、あえて米粉を使うのがポイント。まずは米粉パンの魅力から見ていきましょう。

【写真】キャッチボールするように空気を抜く

●1：1時間ほどで焼き上がる

小麦粉のパンは通常1次発酵と2次発酵が必要。でも、紹介する米粉パンなら発酵は1回だけ！ 1時間ほどで焼き上がります。

●2：こねずにぐるぐる混ぜるだけ

生地はひとつのボウルの中で混ぜるだけ！ 台に出してこねる必要がないから、キッチンが粉まみれになることも、生地づくりでヘトヘトになることもなし。

●3：片づけがラクチン

ボウルひとつで生地づくりができるので、洗い物が最小限。しかも米粉は水に溶けやすく、さっと洗い流せるのもラク。

●4：もちふわ食感でおいしい

米粉パンの魅力はなんといってもそのおいしさ！ もちもちふわふわの食感と、優しい味わいがクセになります。焼きたてはもちろん、冷めても電子レンジやトースターで温めれば、おいしく食べられます。

●5：アレンジ次第で食感も変化

米粉に片栗粉や大豆粉を混ぜたり、焼く温度を変えたり、トッピングや具材をプラスすることで驚くほど食感が変わります。「もちふわ」「サクふわ」「ガリじゅわ」「つぶつぶ」「とろ〜り」など、食感の違いを楽しんで。

丸くてかわいらしい「丸パン」のつくり方

プレーンな丸パンはもちふわ食感で、素朴な味わい。朝食に、おやつに、テーブルブレッドに、何度もつくりたくなるパンです。

気軽につくれるので、ぜひ挑戦してみてくださいね！

●基本の丸パン

【材料（6個分）】

A［米粉（パン用）200g ドライイースト3g 砂糖15g 塩3g サイリウム7g］

ぬるま湯（37℃前後） 215g

植物油（クセのないもの） 15g

植物油（作業・仕上げ用） 適量

米粉（仕上げ用） 適量



【下準備】

・天板にクッキングシートを敷く。

【つくり方】

（1） ボウルにAを入れ、スケッパーで1分前後混ぜる。

【ポイント】スケッパーを大きく動かし、ボウルを傾けたりしてまんべんなく！

（2） ぬるま湯と油を加え、スケッパーで4分前後よく混ぜる。

【ポイント1】最初の1分は米粉に水分を吸わせるように手早く。

【ポイント2】まとまってきたら、ボウルの側面に生地をこすりつけ、のばし広げては中心にまとめる、を繰り返す。

（3） スケッパーを使い、作業台の上か、ボウルの中で生地を6等分する。

【ポイント】はかりで重さを量って等分すると、大きさがそろってきれい。

（4） 手に油をつけて、生地をまとめるように10回ほどにぎる。

（5） 両手でキャッチボールするように空気を抜く。

（6） 手のひらでコロコロと転がして丸め、天板に並べる。

【ポイント】表面がつるぴかになるように。1個につき1分が目安。丁寧に丸めることで、きれいな丸形のパンがつくれます。

（7） ふんわりとラップをして濡れふきんをかけ、オーブンの発酵機能40℃で10〜12分発酵させる。取り出してから、オーブンを220℃に予熱する。

【ポイント】乾燥は禁物！ ラップの上に濡れふきんをのせつるぴかをキープ。

生地がひと回り（1.2〜1.3倍）くらい大きくなり、つるぴかの表面がややざらついた感じになる。表面がぼこぼこしているときは過発酵の可能性大。

（8） オーブンの予熱が終わったら、生地にハケでまんべんなく油を塗り、米粉をふる。

（9） ナイフで縦に1本、クープ（切れ込み）を入れる。220℃のオーブンで12分焼く。