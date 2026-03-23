長崎日大戦の守備中に負傷して途中交代、2回戦以降の出場は絶望的に

第98回選抜高校野球大会の大会本部は23日、山梨学院の菰田陽生投手（3年）が左手首付近の骨折と診断されたと発表した。日米のプロ球団から注目を集めるドラフト上位候補の二刀流を襲った予期せぬアクシデント。高野連側からのショッキングな最新情報に、ネット上の高校野球ファンからは「まじか……」「残念過ぎる」と悲鳴が上がっている。

菰田は22日に行われた第3試合の長崎日大戦に「2番・一塁」でスタメン出場。初回の第1打席で左越えの先制ソロ本塁打を放ち、持ち前の打力を披露していた。しかし、5回の守備中に相手選手と接触して左手首を負傷。ベンチ裏での治療を経て一度はグラウンドに戻ったものの、痛みが引かず6回の守備から途中交代していた。

試合後は患部を固定して病院へ直行。診断結果は左手首付近の骨折だった。今回が3季連続の甲子園出場であり、昨春には2年生ながら最速152キロをマークした世代屈指の剛腕だが、2回戦以降の出場は絶望的な状況となってしまった。

ネット上には「菰田くんまじか……」「残念過ぎる」とショックを隠しきれないコメントが続出。今大会から選抜でも導入された新ルールを引き合いに出し、「DHでも無理なのはきついな」と嘆く声も上がった。さらに、今後の長い野球人生を見据えて「無理せずしっかり治してほしい」「夏間に合うのかな……」と、まずは患部の完治を第一に願う温かいコメントも多数寄せられていた。（Full-Count編集部）