3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¤·¤¿´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£


Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®



¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä

Âç¿¹¡§TBS·Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×¤Î½é²óÊüÁ÷Æü»þ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª



Æ£ß·¡§¤ï¡Á¡ª

¼ã°æ¡§¤Ä¤¤¤Ë!!

Âç¿¹¡§Íè·î4·î¤«¤é¤Î²æ¡¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¢´§ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ª¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢4·î6Æü¡Ê·î¡Ë20»þ55Ê¬¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª

Æ£ß·¡§¤Û¤Ü9»þ¡ª

Âç¿¹¡§¤½¤¦¡ª ¤Û¤Ü9»þ¡ª

¼ã°æ¡§¤Û¤Ü9»þ¡ª

Âç¿¹¡§¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤Î¤Û¤Ü9»þ¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¡ª TBS·Ï¡¢¤Û¤Ü9»þ¡ª

¼ã°æ¡§¡È·î¤Û¤Ü9¡É!!

Âç¿¹¡§¡È·î¤Û¤Ü9¥ß¥»¥¹¡É¤Í¡ª

Æ£ß·¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Âç¿¹¡§³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ



----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------

¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624