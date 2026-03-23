ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。

今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期：2026年3月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

かわいい「ミニオン」たちのグッズが、2026年3月もセガプライズに登場。

お出かけに使えるバッグをはじめ、マスコットやぬいぐるみなど全部で5つのプライズが展開されます☆

ミニオン プラチナムザッカもふもふバッグ“ボブ&ティム”

登場時期：2026年3月6日より順次

サイズ：全長約35×2×28cm

種類：全2種（ティム、ボブ）

ふわふわの手触りがたまらない「ボブ」と「ティム」のもふもふバッグ。

「ボブ」と「ティム」のお顔を表現した、キュートなデザインが目を引きます！

ノートや筆記用具、小物類などを収納するのに便利なサイズです☆

ミニオン マスコット スタンダード

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（ボブ、ティム、フラッフィ、カイル）

スタンダードな「ミニオン」たちのマスコット。

小さくてかわいい「ボブ」とお気に入りの「ティム」、「フラッフィ」と「カイル」を加えた4種類がラインナップされます。

ミニオン ぬいぐるみ コットンキャンディ

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約14×7×19cm

種類：全3種（ボブ、ティム、スチュアート）

美味しく、楽しい、わたあめパーティーをしているような「ミニオン」たちのぬいぐるみ。

水彩カラーのカラフルなわたあめを手にした「ボブ」は、瞳の色もカラフルに☆

頭にわたあめを乗せた「スチュアート」はポーズを決めています。

「ティム」はわたあめの飾りになったような姿で、とってもファンシーなデザインです！

ミニオン LLぬいぐるみ“ティム” さくら

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約30×17×42cm

頭にたくさん桜の花をつけた姿がかわいい「ティム」のぬいぐるみ。

一足先に春を満喫しているような姿です☆

ミニオン キングサイズぬいぐるみ“ボブ”

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約45×29×63cm

「ボブ」の超特大サイズのぬいぐるみがラインナップ。

大ボリュームで存在感ある、抱き心地の良いプライズです。

にっこり笑顔でこちらを見つめる表情がとってもキュート☆

お出かけ時に使えるバッグに、かわいいぬいぐるみやマスコットなど、5種類がラインナップ。

2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボブ・ティム・フラッフィ・カイルたちのマスコットなど全5種類！セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.