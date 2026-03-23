ボブ・ティム・フラッフィ・カイルたちのマスコットなど全5種類！セガプライズ「ミニオン」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。
今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！
セガプライズ「ミニオン」グッズ
登場時期：2026年3月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
かわいい「ミニオン」たちのグッズが、2026年3月もセガプライズに登場。
お出かけに使えるバッグをはじめ、マスコットやぬいぐるみなど全部で5つのプライズが展開されます☆
ミニオン プラチナムザッカもふもふバッグ“ボブ&ティム”
登場時期：2026年3月6日より順次
サイズ：全長約35×2×28cm
種類：全2種（ティム、ボブ）
ふわふわの手触りがたまらない「ボブ」と「ティム」のもふもふバッグ。
「ボブ」と「ティム」のお顔を表現した、キュートなデザインが目を引きます！
ノートや筆記用具、小物類などを収納するのに便利なサイズです☆
ミニオン マスコット スタンダード
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全4種（ボブ、ティム、フラッフィ、カイル）
スタンダードな「ミニオン」たちのマスコット。
小さくてかわいい「ボブ」とお気に入りの「ティム」、「フラッフィ」と「カイル」を加えた4種類がラインナップされます。
ミニオン ぬいぐるみ コットンキャンディ
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約14×7×19cm
種類：全3種（ボブ、ティム、スチュアート）
美味しく、楽しい、わたあめパーティーをしているような「ミニオン」たちのぬいぐるみ。
水彩カラーのカラフルなわたあめを手にした「ボブ」は、瞳の色もカラフルに☆
頭にわたあめを乗せた「スチュアート」はポーズを決めています。
「ティム」はわたあめの飾りになったような姿で、とってもファンシーなデザインです！
ミニオン LLぬいぐるみ“ティム” さくら
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約30×17×42cm
頭にたくさん桜の花をつけた姿がかわいい「ティム」のぬいぐるみ。
一足先に春を満喫しているような姿です☆
ミニオン キングサイズぬいぐるみ“ボブ”
登場時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約45×29×63cm
「ボブ」の超特大サイズのぬいぐるみがラインナップ。
大ボリュームで存在感ある、抱き心地の良いプライズです。
にっこり笑顔でこちらを見つめる表情がとってもキュート☆
お出かけ時に使えるバッグに、かわいいぬいぐるみやマスコットなど、5種類がラインナップ。
2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆
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