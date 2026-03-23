勤務先の中学校の女子生徒にキスをしたとして男性教諭が懲戒免職されました。

【写真を見る】勤務先中学校の女子生徒にキス 25歳男性教諭を懲戒免職 他の女子生徒にも頭に手を触れたり手を握る 28歳男性中学校教諭は同僚の靴を片方捨てるなどして懲戒処分 岐阜県

懲戒免職されたのは、岐阜県内の中学校に勤務していた25歳の男性教諭です。岐阜県教育委員会によりますと男性教諭は去年11月、勤務する中学校近くの広場でこの学校に通う女子生徒にキスしたということです。



男性教諭は他にも女子生徒の頭に手を触れたり、手を握ったりしていたということです。教育委員会の聞き取りに男性教諭は「生徒や学校の関係者に対して申し訳ない」と話しているということです。

別の中学校では同僚の靴を片方捨てるなどして男性教諭が懲戒処分に

また、山県市立の中学校に勤務する28歳の男性教諭は、おととし同僚の靴を片方捨てたり、パソコンのケーブルを切断したりしたとして、減給10分の1、6か月の懲戒処分を受けました。同僚から受ける指導に不満を抱いていたということです。