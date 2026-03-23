成田凌「命の恩人です」人気アイドルへの感謝・経緯告白
【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の成田凌が、22日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。財布を拾ってもらった人気アイドルを明かした。
【写真】成田凌の財布を拾った30歳国宝級イケメンアイドル
この日、成田は同番組にゲストで登場。冒頭で田中樹から「成田さんは（松村）北斗と関係が？」と話を振られると成田は「そうですね」と頷き「命の恩人です」とコメント。すると周囲から驚きの声が上がった。
成田は、松村との関係について「財布を拾って頂いて。ライブの会場で」と告白。松村は「（財布が）落ちてて、とりあえず開いてみたら、バッチリ免許証が入ってて」とすぐに成田の物だと気づいたという。これを受け、メンバーは「良かった。バッチリ見えてて」と安堵し、スタジオは拍手に包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆成田凌、松村北斗は「命の恩人です」
この日、成田は同番組にゲストで登場。冒頭で田中樹から「成田さんは（松村）北斗と関係が？」と話を振られると成田は「そうですね」と頷き「命の恩人です」とコメント。すると周囲から驚きの声が上がった。
◆松村北斗、拾った財布が成田凌の私物とすぐに気付いた理由
成田は、松村との関係について「財布を拾って頂いて。ライブの会場で」と告白。松村は「（財布が）落ちてて、とりあえず開いてみたら、バッチリ免許証が入ってて」とすぐに成田の物だと気づいたという。これを受け、メンバーは「良かった。バッチリ見えてて」と安堵し、スタジオは拍手に包まれていた。（modelpress編集部）
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