俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第11話が放送され、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）と関太（46）が堺の商人役で事前告知なしのサプライズ登場。大河初出演を果たした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第11話は「本圀寺（ほんこくじ）の変」。畿内を手中に収めた織田信長（小栗旬）から、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令が下る。それは、大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）たちからの矢銭（やせん）（軍資金）二万貫の徴収。しかし、堺の商人はクセ者揃い。兄弟は苦戦を強いられる。その折、将軍となった足利義昭（尾上右近）を追い落としたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲う…という展開。

2021年度前期のNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」と23年度前期「らんまん」には関のみが出演。今回はコンビ揃っての国民的ドラマへの登場となった。

2人とも会合衆の一員・能登屋（山本）橘屋又三郎（関）を演じ「（信長の要求に）そんな理不尽なこと、のめるわけないやろ！」（山本）「今井殿！申し訳ございませぬ。（信長に）鉄砲を売ることは、できへんようになってしもうた」（関）と関西弁の台詞もあった。

SNS上には「あれ？タイムマシーン3号？」「会合衆にタイムマシーン3号が紛れている？2人とも？」「（昨年の『べらぼう』に続き）今年も芸人ワンポイント攻勢？」などと驚きの声が続出。反響を呼んだ。

次回は29日、第12話「小谷城の再会」が放送される。