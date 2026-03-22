BTSの5thアルバム『ARIRANG』が快挙！Spotifyグローバルチャートで 1位～14位を独占

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BTSの5thアルバム『ARIRANG』が、Spotifyの歴代で最もストリーミングされたK-POPアルバムとなった。

■世界各地のチャートで記録を達成はBTSへの音楽ファンの熱気の証明

Spotifyの「デイリートップソング・グローバル」チャート（3月20日付）では、タイトル曲「SWIM」が初登場1位に直行したほか、アルバム全収録曲が1位から14位を独占。グローバル音源チャートの最上段がすべてBTSの楽曲で埋め尽くされた。特に、韓国の国宝第29号である聖徳大王神鐘の音を収めた6曲目のインタールード・トラックまでがチャートインし、BTSは「デイリートップアーティスト・グローバル」でも首位を獲得した。

Apple Musicにおいても『ARIRANG』がリリース初日に世界で最も再生されたK-POPアルバムとなり、さらにBTSがリリースしたアルバムとしても、初日基準で歴代最多ストリーミング数を記録。3年9ヶ月にわたり、フルメンバーでのカムバックを待ち望んできた世界中の音楽ファンの熱気が数値として証明された形だ。

韓国内のアルバム・音源チャートでも、タイトル曲「SWIM」は20日付のMelonデイリーチャートで1位を獲得し、リアルタイムチャート「TOP 100」では21日午前8時から22日午後1時まで首位を維持した。アルバムの販売成績もリリース後のHANTEOチャート集計で販売数398万枚を突破し、自己最多初動記録（発売後1週間の販売量）をわずか1日で更新。同チャートのデイリー部門でも2日連続（3月20日～21日付）で1位を記録している。

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■【動画】BTS「SWIN」MV

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

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