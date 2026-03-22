WBC会見から生まれた異例のコラボ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、ドミニカ共和国代表として活躍したフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）と日本の飲料メーカー・伊藤園のコラボに、米メディアが熱視線を送っている。大谷翔平投手（ドジャース）への“影響”を心配するメディアも現れるなど、異例のタッグへの反響が高まっている。

発端は、WBC記者会見に登場したタティスJr.の“パフォーマンス”だった。壇上に置かれた「お〜いお茶」を手に取り「Call Me（電話して）」と発言。これに伊藤園が反応。18日から各SNSでコラボ動画が公開され、日米ファンの間で話題となった。

米メディア「スポーティング・トリビューン」のマーティ・カズウェルさんは、自身のSNSで今回のコラボに言及。「これで地元の日本マーケットが、サンディエゴの店舗で使われている今の人（大谷翔平）から入れ替わるのだろうかと、私はふと思っている」と、今後の展開に気にかけた。

大谷は同社のグローバルアンバサダーを務めており、米国でも店頭のポップや広告などに大々的に起用されている。パドレスと14年3億4000万ドル（約541億円）契約を結ぶタティスJr.の電撃参戦は、サンディエゴの“日常”に変化をもたらすのだろうか。（Full-Count編集部）