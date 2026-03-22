『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、ChatGPTなどのAIで書いたESは面接官にバレるのか？について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

AIで作ったESはバレるのか？

最近はChatGPTなどを使ってESを作る人も増えてきています。「これってバレるのか」と気になる方も多いと思います。

結論としては、“AIを使ったこと自体”が直接バレるわけではありません。ただし、「AIっぽいESだな」と感じられることはあります。

実際に人事の方に話を聞くと、「なんとなく違和感がある」と言われるケースが少なくありません。この“なんとなく”がポイントです。

AIかどうかを見抜いているというよりも、「この人の言葉としてしっくりこない」と感じている状態です。

つまり問題は、AIを使ったかどうかではなく、「その内容が自分の言葉として成立しているかどうか」にあります。

人事が感じる“違和感”の正体

では、その違和感はどこから生まれるのでしょうか。

一つ目は、「具体性の薄さ」です。文章としては整っているのに、エピソードの解像度が低い。例えば、「周囲と協力して課題を解決しました」と書かれていても、「どんな場面で、何をしたのか」が見えません。

二つ目は、「一貫性のなさ」です。ESの中では立派なことを書いているのに、面接で深掘りされると答えが曖昧になる。ここでズレが出ると、一気に信頼性が下がります。

三つ目は、「言葉がきれいすぎること」です。整いすぎた表現は、一見すると良さそうに見えますが、人によっては「どこか借り物っぽい」と感じられます。ここ、意外と見られています。

これらに共通しているのは、「その人の実体験としてリアルに想像できるかどうか」です。どれだけ文章が上手でも、ここが弱いと評価は上がりません。

AIを使うなら押さえておくべきポイント

では、AIは使わない方がいいのかというと、そうではありません。使い方次第では、むしろ大きな武器になります。

大事なのは、「AIに書かせる」のではなく、「AIを下書きとして使う」ことです。

例えば、構成を整理したり、言い回しのヒントをもらったりするのは有効です。ただ、そのまま提出してしまうと、どうしても自分の言葉から離れてしまいます。

一度AIで作った文章を、自分の経験に照らして書き直す。この工程を挟むだけで、違和感はかなり減ります。

また、面接で深掘りされたときに、自分の言葉で説明できるかどうかも重要です。ここで詰まるようであれば、まだ自分の中に落とし込めていない可能性があります。

結局のところ、評価されるのは「うまい文章」ではなく、「この人が何を考えて行動したのか」です。

AIはあくまで補助ツールであって、主体は自分です。この前提を外さなければ、十分に活用できます。

そのESを「自分の言葉で説明できるか」を一度確認してみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）