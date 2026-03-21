1930年代のスポーツカーそのままな佇まい

ジャガー SS100には、新旧の技術が入り混じっていた。シャシーはボックスセクションで、サスペンションは前後ともリーフスプリングにビーム／リジッドアクスル。カーリング社製の機械式ブレーキと、ウォーム＆ナット式のステアリングラックが組まれた。

【画像】1936年生まれのスポーツカー BMW 328とジャガー SS100 同時期のクラシックたち 全148枚

ボディは、木材のアッシュ材をフレームに、アルミ製パネルを固定したもの。優雅に後方へ伸びる、トレードマークといえるフェンダーは、外注されていた。



ジャガー SS100 2 1/2リッター（1936〜1940年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ELK 4のナンバーで登録された今回の車両は、1937年式。シャシー番号は49002で、戦争を挟み、1960年にはブランズハッチ・サーキットでスプリントレースに参戦している。1度アメリカへ運ばれるが、1987年にグレートブリテン島へ戻ってきたという。

巨大なルーカス社製ヘッドライトに、ル・マン仕様の燃料タンクを備え、佇まいは1930年代のスポーツカーそのまま。丸くえぐられたドアに、リア積みのスペアタイヤ、低いフロントガラスなど、同時期のどんなモデルを持ってきても魅力度で劣らない。

運転体験へポジティブなモス社製4速MT

ステアリングホイールとシートの間に太ももを滑り込ませ、小さなバケットシートへ腰を下ろす。足元の空間は狭く、ペダルの間隔も近く、ソールが広い靴では2枚を同時に踏んでしまいそう。ツインカウルのダッシュボード下へ腕を伸ばし、シフトノブを探す。

前方には、ルーバーが切られたボンネットが伸び、ロマンティック。正面には、クリーム色に染まった盤面のスミス社製メーター。SSのロゴが誇らしげだ。



ジャガー SS100 2 1/2リッター（1936〜1940年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ステアリングのボスには、点火タイミングのレバーが備わるが、スタートボタンへ触れた途端に6気筒エンジンは目覚めた。クラッチは軽く踏め、滑らかにつながる。ゆっくりアクセルペダルを傾けると、モス社製のストレートカット・ギアが鳴き始める。

エンジンは粘り強く扱いやすい。30km/hを過ぎたら、3速を飛ばし4速へ入れて巡航できる。戦後のモス社製マニュアルは評判が振るわないが、SS100に載るユニットは運転体験の印象へポジティブ。スロットへすんなり入り、心地良い。

細いタイヤで驚く速さのコーナリング

刺激の濃さでは、BMW 328の方が遥かに上。向こうの方がパワーデリバリーは積極的で、コーナリングや乗り心地でも敵わない。もっとも、SS100が扱いにくいわけではなく、年式を考えると328が桁違いに優秀なだけに過ぎない。

タイヤは細いが、コーナリングの速さへ驚く。硬いリーフスプリングがロールを抑え、旋回時のバランスも素晴らしく、限界を事前に挙動で教えてくれる。他方、ヘアピンで大胆に扱うと負荷へ堪えきれない。荒れた路面では、振動を抑えきれない。



ジャガー SS100 2 1/2リッター（1936〜1940年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

深追いしなければ、SS100の個性へ惚れ惚れする。温かい季節の夕暮れ時に、弾けるような排気音へ包まれながら、優しく灯るスピードメーターを眺めれば、幸せに違いない。究極的な充足感で328に及ばなくても、心を許せるドライバーズカーだ。

いくつかの弱点は、乗る時間が長くなるほど気にならなくなる。滑らかなアスファルトなら、速さを謳歌できる。ソリッドでキレの良い328に対し、世代の異なるスポーツカーに思えるかもしれないが。

不気味なほど優れたBMW 328

戦前のクルマには、ドライバーを戸惑わせる例が珍しくない。そんな中で328は、5分も走らせれば、否定的な評価が殆どない理由へ納得できる。1930年代としては小型・高出力のエンジンを小柄なボディへ搭載し、路面を問わず高い速度域で安定している。

戦争へ突き進む戦前のドイツ政権の資金力で、BMWが技術を高めたことは事実。だとしても、フランスやイタリアのライバルが叶えることができなかった、優れた性能を量産化していたことも事実。今でも、不気味なほど優秀に思える。



シルバーのBMW 328と、アイボリーのジャガー SS100 2 1/2リッター マックス・エドレストン（Max Edleston）

運転の魅力という、新たなクルマの評価基準を生み出した328。裕福な人なら、ディーラーから届いたまま日曜日のレースで勝利し、平日には仕事へ向かうことができた。

1936年6月のニュルブルクリンクで、エルンスト・ヘンネ氏が駆る328は圧倒的な速さを見せつけた。戦前のル・マンでも、クラス優勝を遂げている。1950年代に入っても、競争力は高いままだった。近年の高騰へ、理解を示せたとしても不思議ではない。

協力：クラシック・モーター・ハブ社

328とSS100 1936年生まれの2台のスペック BMW 328（1936〜1940年／欧州仕様）

英国価格：695ポンド（新車時）／70万ポンド（約1億4700万円）以下（現在）

生産数：459台

全長：3912mm

全幅：1524mm

全高：1400mm

最高速度：149km/h

0-97km/h加速：12.0秒

燃費：8.1km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：816kg

パワートレイン：直列6気筒1971cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：81ps/5000rpm

最大トルク：12.8kg-m/4000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

ジャガー SS100 2 1/2リッター（1936〜1940年／英国仕様）

英国価格：395ポンド（新車時）／60万ポンド（約1億2600万円）以下（現在）

生産数：459台

全長：3886mm

全幅：1600mm

全高：1372mm

最高速度：152km/h

0-97km/h加速：12.8秒

燃費：7.1km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1043kg

パワートレイン：直列6気筒2663cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：103ps/4600rpm

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動



BMW 328（1936〜1940年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）