200人以上が「おいしかった」と感動！常備食材2つで完成「ちくわとキャベツのコクマヨカレー炒め」を作ってみた

冷蔵庫の常備食材2つで作れる副菜レシピ

スーパーに行くといつもカゴに入れてしまう食材ってありますよね。ちくわやキャベツも、そんな常備食材のひとつではないでしょうか。今回はそんな身近な2つの食材で作れる、ご飯が進む副菜レシピを実際に作ってみました！





カレー味の味付けが食欲をかき立てる、あっという間に作れる一品です。

ちくわに焼き色をつけてから炒め合わせる

1. キャベツは手でちぎり、ちくわは斜め薄切りにします。キッチンばさみを使うと手軽です。





2. フライパンにごま油を熱し、まずちくわを炒めます。





3. キャベツとカレー粉を加え、全体を混ぜながら炒めます。カレーの風味を全体にまとわせるように炒めるのがポイントです。





4. 火を止めたらマヨネーズとすりごまを加えて、よく混ぜれば完成です。





カレーの風味とちくわの香ばしさがクセになる味わい





カレーのいい香りがキッチンいっぱいに広がり、盛り付けながら「早く食べたい！」という気持ちになる1品が完成しました！食材の準備も含めて、調理時間は10分かからないほどスピーディーでした。





表面を焼き付けたちくわの香ばしさがカレーの風味とマッチ。仕上げに加えたマヨネーズとすりごまが味をマイルドにまとめてくれていて、ご飯によく合う味わいです。

一緒に炒めたキャベツはしゃきしゃき感がほどよく残りつつ、加熱したことで甘みも引き出されています。カレー粉の風味とちくわの旨味がしっかり染み込んで、とてもおいしくいただけました。

キャベツは手でちぎると味が染み込みやすい

実際に作ってみてわかったポイントは、キャベツを手でちぎること。包丁で切るより断面が粗くなるため、味が染み込みやすくなります。

また、芯の部分は取り除くか薄切りにしておくと、火の通りが均一になります。今回は芯を取り除いて調理し、残った芯はお味噌汁に入れて食べました。

少ない材料で作れて大助かり

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも、「カレー風味にマヨネーズが合いますね！おいしかったです」「少ない材料で、副菜のレパートリーが増えて助かります」など、レシピの簡単さとおいしさを絶賛する声がたくさん届いています。

冷めてもおいしいのでお弁当にもぴったり。あと一品足したいときにも重宝するレシピとして、ぜひ作ってみてください。