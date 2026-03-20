ドイツを代表するグルメというと、ソーセージやビールを思い浮かべがち。ですが「スパゲッティアイス」なるスイーツも名物だといいます。我々日本人には聞きなれないこの食べ物について、世界の情報サイト『ワーホリハンターなう』を運営するNaoさんに聞きました。

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スパゲッティアイスとはどんなビジュアルをしているのでしょうか？



「ホイップクリームでできた土台に、バニラアイスをスパゲッティ状に細く絞り出します。そこにトマトソースに見立てたストロベリーソースをかけ、粉チーズがわりに削ったホワイトチョコをまぶしています」（Naoさん）

ドイツの名物スイーツ「スパゲッティアイス」（提供＝Naoさん）

ドイツには「Eiscafe（アイスカフェ）」と呼ばれるアイスクリーム専門カフェが全国的に展開されており、スパゲッティアイスは定番メニューなのだとか。フレーバーは基本的にストロベリーソース＆バニラアイスですが、店によってはアレンジを加えている場合も。

日本で言うところの「パフェ」のようなポジションだそうで、量販店などで売られる市販菓子に“スパゲッティアイスフレーバー”が展開されるほど、ドイツにおいてその存在はポピュラーだといいます。

アイスカフェには他にも「ピザアイス」「ラザニアアイス」「アルコール入りのパフェ」などユニークなスイーツがラインナップされているそう。「どのパフェも見た目のインパクトは強いですが、使われている材料はごくごく普通のパフェと同じ。とてもおいしいです」とNaoさん。

「ピザアイス」や「ラザニアアイス」もある（提供＝Naoさん）

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ドイツは「アイス天国」と言っても過言ではないほど、アイスクリーム文化が盛んなのだとか。訪れる機会があれば、味わってみるといいかもしれません。



（取材・文＝つちだ四郎）