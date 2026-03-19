ステップファミリーのママ、初めての実子を出産。その時、夫の連れ子たちは…【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――20歳で、ふたりの連れ子がいるシングルファザーのダダさんと結婚。その後、実子である慶進くんが生まれます。その時のふたりのお子さん、ねねさん、ににくんの反応はどんなものでしたか？
香澄さん（以下、香澄）：とにかく可愛がってくれました。ねねとにには、わたしたち夫婦が正式に結婚する前から「赤ちゃんが欲しい！」と言っていたんです。妊娠中は若干の不安もありましたが、生まれた息子を大喜びで可愛がっているねねとににの姿を見て、「産んでよかったな」と思ったのを覚えています。
――ねねさん・ににくんの反応で、香澄さんの不安が消えたんですね。
香澄：ねねとににはミルクを作る一瞬の合間にさっと抱っこしてくれたり、産後の私の話し相手になってくれたり。慶進が生まれたときは、初めての赤ちゃんとの生活で戸惑うことも多かったので、ふたりの存在に助けられた部分も大きいです。
――漫画を読んでいると、ねねさんににくんが香澄さんにとても懐いている様子が伝わってきます。
香澄：夫が私のことをどう説明してくれていたのかわからないんですが、初めて会ったときから「香澄ちゃん！ 遊んで〜！」と言ってくれて。会うときはいつも子どもたち主体でしたし、最終的には子どもたちの方から「ふたりは結婚するんだよね？」と言われるくらい仲良く過ごしていました。
取材・文＝原智香