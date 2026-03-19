「選抜高校野球・１回戦、帝京−沖縄尚学」（１９日、甲子園球場）

スポーツ庁の河合純一長官が始球式を務めた。

大会スタッフと球審に両脇をエスコートされてマウンドに上がった河合長官は、入念に足元や投球報告を確認。球審の「プレーボール！」という大きな声をたよりに右腕から投じたボールはワンバウンドして捕手のミットへ。場内から大きな拍手が送られた。

河合長官はパラリンピックの競泳男子視覚障害クラスで１９９２年バルセロナ大会から２０１２年ロンドン大会まで６大会連続で出場。５個の金メダルを含む２１個のメダルを獲得した。開会式での祝辞では、自身が１７歳で初出場したパラリンピックでの思い出を「無我夢中で自分の全てをかけて限界に挑戦し、そして未知のステージに立ち向かった。あの時の震えるような緊張感。今でも忘れません」と披露。「皆さんのはつらつとしたプレーは誰かの勇気になります。皆さんの最後まであきらめない姿は誰かの希望になります。自分を信じ、仲間を信じ、この１球、この瞬間に全てを出し切ってください」などと感極まったような熱い口調で球児にメッセージを送った。