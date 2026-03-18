「格差がさらに広がった」韓国女子、またも日韓戦で敗れる。日本に10年以上未勝利で母国メディアが意気消沈「泥沼に陥っている」【女子アジア杯】
なでしこジャパンは現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦した。
ファイナル進出をかけた日韓戦で、日本はさすがの強さを発揮する。15分に植木理子、25分に浜野まいかが得点し、前半を２点リードで終える。
後半に入って75分、熊谷紗希のゴールでチーム３点目を記録。３分後に今大会初失点を喫するも、81分に千葉玲海菜がダメ押しの４点目を挙げて、そのまま４−１で勝利した。
圧倒的な力の差を見せつけた日本に、韓国メディアは脱帽している。
『スターニュース』は「『日韓戦で情けない完敗』女子サッカー、日本に１−４で敗北...アジアカップ決勝進出ならず」と見出しを打った記事を掲載。「今回も日本の壁を越えられないまま敗退した」と報じ、こう続けた。
「韓国女子サッカーは、2015年の東アジアカップでの２−１の勝利以来、実に11年間にわたって日韓戦未勝利の泥沼に陥っている」
さらに「直近の日韓戦の対戦成績は４分け６敗、歴代成績は４勝12分け20敗となり、格差がさらに広がった」と嘆く。
今回は両国の立ち位置を再確認させる一戦となったかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
ファイナル進出をかけた日韓戦で、日本はさすがの強さを発揮する。15分に植木理子、25分に浜野まいかが得点し、前半を２点リードで終える。
後半に入って75分、熊谷紗希のゴールでチーム３点目を記録。３分後に今大会初失点を喫するも、81分に千葉玲海菜がダメ押しの４点目を挙げて、そのまま４−１で勝利した。
圧倒的な力の差を見せつけた日本に、韓国メディアは脱帽している。
「韓国女子サッカーは、2015年の東アジアカップでの２−１の勝利以来、実に11年間にわたって日韓戦未勝利の泥沼に陥っている」
さらに「直近の日韓戦の対戦成績は４分け６敗、歴代成績は４勝12分け20敗となり、格差がさらに広がった」と嘆く。
今回は両国の立ち位置を再確認させる一戦となったかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー