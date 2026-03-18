幻のウイスキー「竹鶴25年」が狙える！ ウイスキーくじ「春の黄金みくじ」3月18日より予約開始
アップライジングは、ウイスキーくじの特別企画「春の黄金みくじ」の予約販売を3月18日より開始した。価格は7,777円（送料無料）。発送は4月8日～4月10日の予定。420口限定となり、なくなり次第終了する。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。
「春の黄金みくじ」には、幻のウイスキーである「竹鶴25年」を筆頭に、「山崎12年」、「余市10年」といった入手困難な長期熟成ボトルが封入されている。
さらに、「白州シングルモルト」、「山崎シングルモルト」、「イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション」、「イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ」、「イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト」、「竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル」など、人気の銘柄も多数ラインアップ。加えて、「矢部」、「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。【「春の黄金みくじ」ラインナップ】
・［超大吉×1］竹鶴25年 ピュアモルト
・［大大吉×3］山崎12年
・［大吉×3］余市10年
・［中吉×5］白州シングルモルト
・［喜吉×5］山崎シングルモルト
・［福吉×5］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション
・［緑吉×10］イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ
・［幸吉×10］イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト
・［宝吉×10］竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル
・［栄×135］ブレンデッドウイスキー矢部
・［吉×233］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
※全420口限定
※なくなり次第終了
「春の黄金みくじ」概要
価格：7,777円（送料無料）
販売口数：420口（数量限定のため、完売次第終了）
予約開始日：3月18日
販売場所：
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