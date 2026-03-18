アップライジングは、ウイスキーくじの特別企画「春の黄金みくじ」の予約販売を3月18日より開始した。価格は7,777円（送料無料）。発送は4月8日～4月10日の予定。420口限定となり、なくなり次第終了する。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。

「春の黄金みくじ」には、幻のウイスキーである「竹鶴25年」を筆頭に、「山崎12年」、「余市10年」といった入手困難な長期熟成ボトルが封入されている。

さらに、「白州シングルモルト」、「山崎シングルモルト」、「イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション」、「イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ」、「イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト」、「竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル」など、人気の銘柄も多数ラインアップ。加えて、「矢部」、「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。

【「春の黄金みくじ」ラインナップ】

・［超大吉×1］竹鶴25年 ピュアモルト

・［大大吉×3］山崎12年

・［大吉×3］余市10年

・［中吉×5］白州シングルモルト

・［喜吉×5］山崎シングルモルト

・［福吉×5］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション

・［緑吉×10］イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ

・［幸吉×10］イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト

・［宝吉×10］竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル

・［栄×135］ブレンデッドウイスキー矢部

・［吉×233］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

※全420口限定

※なくなり次第終了

「春の黄金みくじ」概要

価格：7,777円（送料無料）

販売口数：420口（数量限定のため、完売次第終了）

予約開始日：3月18日

販売場所：

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