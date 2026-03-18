一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』は、音楽人5,000人が投票する部門に加え、全国の民放ラジオ局が“次世代を担う存在”として支持し、ラジオを通じて広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰する賞『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』を創設することが発表となった。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、TOYOTA ARENA TOKYOにて6月13日に授賞式を開催する。当日は、13日の夜に主要部門を発表するGrand CeremonyおよびレッドカーペットをTOYOTA ARENA TOKYOで、昼にはその他の部門を発表するPremiere CeremonyをSGCホール有明(東京ドリームパーク)で開催するなど、素晴らしい音楽を讃えあう歴史的な1日を創り上げる。また、6月5日から13日の期間中はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア青海を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げる。

そしてこのたび、昨年に引き続きアライアンスカテゴリーとして全国の民放ラジオ局も加わり、『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』を創設することが決定した。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、昨年の66部門からパワーアップし、70部門以上の部門を表彰する。

【ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year】

ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオのDJ/パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーたちが、“次世代を担う存在”として支持し、ラジオを通じて広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰する賞が、ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Yearだ。radikoのオンエアデータを基盤に、現場で音楽と向き合うラジオ関係者の視点を重ね合わせることで、データと現場の双方から受賞後にさらなるブレイクが期待できる国内アーティストを選出し表彰する。

●部門概要

radikoのオンエア集計データの上位500曲にランクインした楽曲の中から、エントリー対象作品規定に該当する楽曲のアーティストを抽出。その中から、2022年1月1日(土)以降に初めて公的サービスにおいてオフィシャル音源および画源をデジタル配信、もしくはフィジカル発売したアーティストをエントリーアーティストとする。

※集計期間：2025年1月27日(月)〜2026年2月22日(日)

●一次投票

全国の民放ラジオのDJ/パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーたちからなるラジオ特別賞投票メンバー全員が投票するものとする。エントリーアーティストの中から3アーティストに投票するものとする。一次投票においてはノミネートアーティスト以外であっても、上記合計3アーティスト内であれば、独自に「次世代を担う存在」として支持するアーティストへの自由投票も可能とする。ただし、その対象は2022年1月1日(土)以降に初めて公的サービスにおいてオフィシャル音源および画源をデジタル配信、もしくはフィジカル発売したアーティストとする。

●最終投票

最終審査対象5アーティストに対し、全局のラジオ関係者投票メンバーによる最終投票を実施。最多得票アーティストを「ラジオ特別賞」受賞者とする。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/