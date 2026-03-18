俳優のともさかりえが１７日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、妊娠を隠してドラマ撮影をしていたという驚きエピソードを披露した。

ともさかは０４年に長男を出産しているが、妊娠発覚時は「妊娠を隠していた」という。

その理由が「発覚したときが主演連ドラのクランクイン直前で。一番アウトなタイミングで検査薬で調べたらヒットしてる。でも今のタイミングでは誰にも言えない。まさかの事務所の人にも言えない」と、事務所のスタッフにも伝えなかったといい藤本美貴も横澤夏子も「ええ〜！」と絶叫した。

当時のともさかは「でも１クールはいけるんじゃないかって、勝手な判断をしてしまい。ダマテンでいこうって」と隠したまま撮影に臨むことを決意。だがつわりがひどく、「急にマネジャーさんに『グレープフルーツジュース買ってきてください』ってお願いしたりして、ザワザワしていたと思う。すっぱいものばかり頼まれるなって」という綱渡り状態。

そしてついに決定打が。「私もカミングアウトできないからモヤモヤしたまま撮影していて、野際陽子さんと共演させていただいて、意地悪なことを言われながらどんどん野際さんが近づいてくるというリハをやっていたときに、野際さんが近づいてきたときに貧血でぶっ倒れてしまった」という。

撮影が止まり、周囲から「１回病院へ行った方がいい」と言われ「どうしよう、病院に行ったら妊娠がバレちゃうって。それで『私は病院に行けないんです！』って」とパニックに。「でも冷静になって、現場を止めて迷惑をかけてしまった以上、これ以上隠しておくわけにはいかない」と判断。そこで初めて妊娠をカミングアウトしたという。

ともさかは「今言えるなら、早く言って！と思います」と当時の自分へ笑って呼びかけていた。

ともさかは０３年に結婚し０４年に長男を出産。０８年に離婚し、１１年に再婚。１６年に再び離婚し、２２年に３度目の結婚をしている。