女優のともさかりえ（46）が24日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。長男にまつわる号泣したエピソードを披露した。ともさかは2004年に長男を出産後、2度の離婚を経て22年に現在の夫と結婚。その翌年から、18歳で1人暮らしを始めた長男について、「そもそも1人暮らしなんて、したくなかったと思うんですよ」と告白。自身も仕事をしており、自由になる時間があるため「1人暮らしをする理由がそ