女優のともさかりえが、現在の夫との再婚を当時高校1年生だった長男に伝えた際の胸中を明かす場面があった。 【映像】ともさかりえ、1人息子との写真（顔出しあり）『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。3月24日の放送回では、1児のママである女優・ともさかりえがゲスト登場した。 番組では、ともさかの21年間にわたる育