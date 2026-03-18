大原優乃、ミニスカゴルフウェア姿に熱視線「春っぽくて素敵」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/18】女優・タレントの大原優乃が3月17日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェアに身を包んだ姿を披露し、話題となっている。
【写真】26歳美人女優「春っぽくて素敵」ミニスカ×ニーハイのゴルフウェア姿
大原は「@even＿magazine」とゴルフ雑誌「EVEN」をメンションし「『EVEN 4月号』ゴルフウェアを纏わせていただいています」と、5日に発売された同誌の4月号に登場していることを報告。国内外のブランドゴルフウェアを身に着けた写真を複数枚投稿した。
オールブラックでプリーススカートにニーハイソックスを合わせたスラリと伸びた脚が際立つスタイルや、白地に花柄の女性らしいワンピースタイプのウェア、ピンクポロシャツに白のベストを合わせた王道ゴルフスタイル、ストライプのノースリーブシャツにグリーンのカーディガンを羽織った姿を公開している。
この投稿に「どのウェアも似合ってる」「全てが可愛すぎる」「春っぽくて素敵」「オフショット嬉しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人女優「春っぽくて素敵」ミニスカ×ニーハイのゴルフウェア姿
◆大原優乃、ゴルフウェア姿で雑誌掲載
大原は「@even＿magazine」とゴルフ雑誌「EVEN」をメンションし「『EVEN 4月号』ゴルフウェアを纏わせていただいています」と、5日に発売された同誌の4月号に登場していることを報告。国内外のブランドゴルフウェアを身に着けた写真を複数枚投稿した。
◆大原優乃の投稿に反響
この投稿に「どのウェアも似合ってる」「全てが可愛すぎる」「春っぽくて素敵」「オフショット嬉しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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