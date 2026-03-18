甲子園球場で『響け！ユーフォニアム』楽曲を演奏へ 『甲子園ブラスバンドフェスティバル』コラボ決定、限定ビジュアル＆グッズ展開【一覧】
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で5月31日に開催される『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』とアニメ『響け！ユーフォニアム』がコラボレーションすることになり、企画『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム』が発表された。
【画像】『甲子園ブラスバンドフェスティバル』×『響け！ユーフォニアム』限定グッズ
高校生達が聖地・甲子園に全力の演奏を響かせる『甲子園ブラスバンドフェスティバル』と、吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』のコラボが実現する。シリーズの完結作となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』が劇場公開されることを記念したもの。
同作品の主要キャラクターと阪神甲子園球場がコラボした限定ビジュアルを展開し、来場者への限定コラボカードのプレゼントや、コラボグッズの販売を実施。また、イベント当日には『響け！ユーフォニアム』シリーズの主題歌を担当している「TRUE」がミニライブを行う。さらに、出演全校による『響け！ユーフォニアム』関連楽曲の合同演奏やフォトスポットの設置等も予定する。
■『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム』実施内容
1）来場者プレゼント「限定コラボカード」
『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』の来場者全員に、コラボ企画のメインビジュアルを使用した「限定コラボカード」を入場時にプレゼント（1人1枚）。
※終演までに入場のイベントチケット所持者が対象
2）コラボグッズ
販売場所：
・甲子園ブラスバンドフェスティバル2026グッズコーナー（甲子園駅前広場）
（イベント当日正午〜午後7時まで営業 ※営業時間は変更の場合あり）
・阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」
（5月22日〜6月30日予定 ※変更の場合あり）
※販売場所により取扱商品・数量が異なる。売り切れの場合あり。
3）ミニライブ
『響け！ユーフォニアム』シリーズの主題歌を担当するTRUEが、『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』のゲストとして出演し、ミニライブを開催。
このほか、出演全校による『響け！ユーフォニアム』関連楽曲の合同演奏やフォトスポットの設置なども予定。
■『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』出場校
尼崎市立尼崎高等学校
近江高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校
四條畷学園高等学校
浜松市立高等学校
箕面自由学園高等学校
立命館高等学校
【画像】『甲子園ブラスバンドフェスティバル』×『響け！ユーフォニアム』限定グッズ
高校生達が聖地・甲子園に全力の演奏を響かせる『甲子園ブラスバンドフェスティバル』と、吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』のコラボが実現する。シリーズの完結作となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』が劇場公開されることを記念したもの。
■『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム』実施内容
1）来場者プレゼント「限定コラボカード」
『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』の来場者全員に、コラボ企画のメインビジュアルを使用した「限定コラボカード」を入場時にプレゼント（1人1枚）。
※終演までに入場のイベントチケット所持者が対象
2）コラボグッズ
販売場所：
・甲子園ブラスバンドフェスティバル2026グッズコーナー（甲子園駅前広場）
（イベント当日正午〜午後7時まで営業 ※営業時間は変更の場合あり）
・阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」
（5月22日〜6月30日予定 ※変更の場合あり）
※販売場所により取扱商品・数量が異なる。売り切れの場合あり。
3）ミニライブ
『響け！ユーフォニアム』シリーズの主題歌を担当するTRUEが、『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』のゲストとして出演し、ミニライブを開催。
このほか、出演全校による『響け！ユーフォニアム』関連楽曲の合同演奏やフォトスポットの設置なども予定。
■『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』出場校
尼崎市立尼崎高等学校
近江高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校
四條畷学園高等学校
浜松市立高等学校
箕面自由学園高等学校
立命館高等学校
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