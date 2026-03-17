「ワースカ」次回8人の“大量脱落”予告にILLITら唖然 ヒコロヒー「SNS荒れます」【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2026/03/17】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃4が3月17日に放送された。次回予告にスタジオやネット上では驚きの声が寄せられている。
【写真】「SNS荒れます」スタジオ唖然の次回予告
＃3に続き＃4では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。
今回の放送では、ILLITの楽曲「Almond Chocolate」が課題曲となるB TEAMの練習風景やパフォーマンスを放送。終盤には、C TEAMのメンバーが紹介され、次回の放送でアメリカでの最終審査に進む4人が発表されることが明らかとなった。
12人の候補者が三次審査に参加していたが、最終審査合格者が半分以下の4人であることが伝えられると、スタジオキャストである指原莉乃やILLIT（アイリット）のメンバーMOKA（モカ）らは目を見開き驚きの表情に。ヒコロヒーは「オーディション番組めちゃくちゃ好きやからいろんなの見てきたんですけど、このパターンSNS荒れます」とコメントしていた。
この発表を受け、視聴者からは「1人しか選ばれるのが惜しい」「衝撃すぎる」「残酷だ…」「来週が来ないで欲しい」「厳しい現実」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHA（イロハ）とMOKAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」次回、8人脱落
＃3に続き＃4では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。
12人の候補者が三次審査に参加していたが、最終審査合格者が半分以下の4人であることが伝えられると、スタジオキャストである指原莉乃やILLIT（アイリット）のメンバーMOKA（モカ）らは目を見開き驚きの表情に。ヒコロヒーは「オーディション番組めちゃくちゃ好きやからいろんなの見てきたんですけど、このパターンSNS荒れます」とコメントしていた。
スタジオ衝撃！ ヒコロヒー「SNS荒れます」— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 17, 2026
この発表を受け、視聴者からは「1人しか選ばれるのが惜しい」「衝撃すぎる」「残酷だ…」「来週が来ないで欲しい」「厳しい現実」と反響が寄せられている。
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHA（イロハ）とMOKAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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