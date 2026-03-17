この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない、脱北者が北朝鮮に“帰国”する悲しい現実とは？韓国社会の「自由の裏側」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ、韓国に絶望して北朝鮮に帰る脱北者が31人もいるのか？🤔」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、自由を求めて韓国に渡ったはずの脱北者が、再び北朝鮮へ戻るという不可解な現象の背景を解説した。



パクくん氏はまず、韓国政府が公式に認めた「過去10年間で北朝鮮に戻った脱北者31人」という数字を提示。地獄のような生活から逃れてきたはずの彼らが、なぜ再びその場所へ帰ろうとするのか。氏はその理由を「韓国社会への不適応」「北朝鮮からの誘惑」「孤独感」の3つの観点から説明する。



第一の理由として、パクくん氏は韓国社会への適応の失敗を挙げる。脱北者たちが夢見た自由な国・韓国は、実際には「サバイバルすぎた」場所だった。氏は、韓国の資本主義社会を「自由じゃなくて格闘技だった」と表現。北朝鮮では国が衣食住を保障していたのに対し、韓国では全てが自己責任の無限競争社会である。その過酷な現実に、脱北者たちは精神的に疲弊していくのだという。



次に、北朝鮮からの巧妙な「誘惑」がある。韓国での生活に苦しむ脱北者に対し、「帰ってきたら特別な家とご飯を用意している」「君は祖国の英雄だ」といった甘い言葉で帰国を促す。しかし、これはプロパガンダに利用するための罠であり、帰国後はスパイ容疑をかけられ収容所送りになるケースもあるという。さらに、北朝鮮に残した家族を人質に取り、「お前が戻らないとお母さんがどうなるか分かってるよな」と脅迫する卑劣な手口も存在することを明かした。



そして最後の理由が、最も根深い「心の孤独」である。一人で国境を越え、過酷な道のりを経て韓国にたどり着いても、そこには家族も友人もいない。言葉は通じても文化や価値観が異なり、心を許して話せる相手がいないという精神的な孤立が彼らを襲う。パクくん氏は、事業に失敗して自ら命を絶った脱北者の仲間について語った青年の「事業が難しかったからじゃない。話を聞いてくれる人がいなかった」という言葉を引用し、この問題の深刻さを強調した。



動画の締めくくりに、パクくん氏は「彼らが望んでいたのは、自由じゃなくて安心だったのかもしれません」と語る。物質的な豊かさや自由だけでは埋められない「心の拠り所」の重要性を問いかける、示唆に富んだ解説となっている。