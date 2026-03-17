ドン・キホーテは、サウンドデザイナーの沖田純之介が音質を監修した耳掛け型の完全ワイヤレスオープンイヤーイヤホン『tunewave（チューンウェーブ）』を3月17日より全国のドン・キホーテ系列店舗にて順次発売することを発表した。

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『tunewave』は、“イヤホン難聴”リスクに配慮した耳掛け型のオープンイヤーイヤホンだ。耳穴を密閉しない構造のため、周囲の音を聴きながら使用できる“ながら聴き”スタイルに対応する。

音質面では、サウンドデザイナーの沖田純之介が監修を担当している。オープンイヤー製品では聞こえにくい低域と中域を調整し、“良い”と感じる音のバランスを維持しつつ、歌の子音などの高域も持ち上げて“抜け感”を意識した音質に仕上げている。

さらに、音源プラットフォームごとの音量差やバランス差に配慮したイコライザー設計を採用し、過度な音量に頼らずクリアに聴こえる音質を追求したとのこと。

主な仕様は、Bluetooth 5.4対応で、対応コーデックはSBC/AAC。連続再生時間は最大6時間、充電時間は約2時間、スタンバイモード稼働時間は約200時間。イヤホン本体の重量は片耳約6gで、充電ケースは約47g。防水・防塵規格はIPX4に対応する。価格は4,399円（税込）となる。

（文＝リアルサウンド編集部）