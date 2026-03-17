新型ノートPC「MacBook Neo」は、過去14年間のMacBookシリーズの中で最も修理しやすいようです。

↑修理しやすいMacBook Neo（画像提供／アップル）。

修理情報などを提供するiFixitは、MacBook Neoの詳細な分解レポートを公開しました。それによると、MacBook NeoのバッテリーはこれまでのMacBookとは異なり、接着剤ではなく18本のネジでトレイに固定されているそうです。これにより、バッテリー交換がはるかに容易になりました。

その他にもiFixitはMacBook Neoについて以下のことを確認しました。

ディスプレイとキーボードの交換がより簡単に 分解手順がわかりやすい 修理アシスタントが交換用パーツをエラーなく認識

これらのことから、修理のしやすさが向上しているとiFixitは報告しています。

その一方、MacBook Neoでは、はんだ付けされたメモリーやストレージなど、修理が難しい部分も残っていました。

結果的に、iFixitはMacBook Neoを10点満点中6点と評価。しかし、この点数はMacBookとしては「優れたスコアだ」と述べています。

手ごろな価格で販売されるMacBook Neoですが、その修理も廉価かつスピーディーに行えそうです。

Source: iFixit via TechCrunch

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