香取慎吾が自身のInstagramを更新。新大阪駅のホームで撮影した自撮りショットを公開し、注目が集まっている。

【画像】新大阪駅でオーラ放つ香取慎吾／千社札＆『新宿発8時15分』台本／【動画】『新宿発8時15分』キャスト紹介

■香取慎吾「どこ発何時何分？」

香取は4枚の写真を公開。シャツにベストを重ねた装いで、いずれも発車案内の電光掲示板が写るような下からのアングルで撮影されており、変装なしの自然な表情が印象的なショットとなっている。

掲示板には「18:48 Tokyo」「19:30 Tokyo」などの表示があり、実際のホームで撮影されたことが分かる。

投稿には「どこ発何時何分？」というコメントが添えられており、自身が出演する三谷幸喜の新作ミュージカル『新宿発8時15分』のタイトルにかけたユーモアある投稿だ。

変装なしで駅のホームに立つ姿に、SNSでは「全方向美男子」「カッコいい」「駅のホームこんなイケメンがいたら気絶する」「遭遇したい」「映画のワンシーンのよう」「オーラある」などの声が寄せられている。

なお、ミュージカル『新宿発8時15分』は4月から東京・大阪・福岡で上演される。

■千社札＆台本を披露した香取慎吾

■『新宿発8時15分』キャスト紹介動画