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この2つを見ると一瞬で会社の強さが分かります！銀行員も重視しているポイントなので必ず見てください！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「この2つを見ると一瞬で会社の強さが分かります！銀行員も重視しているポイントなので必ず見てください！」と題した動画を公開した。



動画では、経営において決算書を読むことは「将棋のルールを理解せずに将棋を指しているのと同じ状態」であり、読めない経営者は「終わっていると言っても過言ではない」と指摘。会社の現状を正しく把握し、倒産リスクを回避するために決算書の読解がいかに重要であるかを解説している。



まず、会社の1年間の成績表である「損益計算書（P/L）」について説明。売上から売上原価を引いた「売上総利益」、そこから販管費を引いた「営業利益」、さらに営業外損益を加減した「経常利益」など、5つの利益について解説した。特に銀行評価においては、本業の儲けを示す営業利益と、会社の実力を示す経常利益が重視されるという。



次に、より重要だと強調するのが「貸借対照表（B/S）」。B/Sは右側で「お金の調達方法」、左側で「お金の運用方法」を示しており、「B/Sを見れば会社の全てが分かる」と語る。右側の「負債」は他人資本、「純資産」は自己資本であり、この自己資本をいかに増やしていくかが強い会社を作る鍵となる。



市ノ澤氏は、法人税等を単なる税金ではなく「財務力強化コスト」と定義。税金を支払うことで利益が内部留保として純資産に積み上がり、会社の財務が強化されていくと説く。決算書の数字を正しく理解し、目先の節税に走らずに財務を強化していくことが、会社を潰さないための正しい経営判断につながるのかもしれない。