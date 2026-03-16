カレーのあさくま2号店が栄スカイルにオープン!ステーキのあさくまで人気の「牛すじカレー」を主役にしたカレー専門業態【2026年3月17日〜】

名古屋を中心に「ステーキのあさくま」を展開する株式会社あさくまは、カレー専門店「カレーのあさくま」2号店を名古屋･栄スカイルに3月17日からオープンする。2025年7月にオープンした大須の1号店に続く出店で、都市型商業施設への展開は今回が初めて。

【メニュー画像はこちら】目玉商品「オ･カ･ハ･チ」、ハンバーグ･グリルオニオン･トマト･目玉焼きを重ねた「あさくまSPカレー」など、さまざまなカレーをラインアップ!

あさくまは、主力業態「ステーキのあさくま」で既存店売上が38カ月連続で前年を上回るなど好調が続いており、売上100億円規模から、今後3年を視野に売上200億円体制の確立をめざしている。今回の2号店オープンを機に、新業態「カレーのあさくま」の育成を本格化させ、主力ブランドに次ぐ“第二の柱”としての確立をめざす。

【カレーのあさくま 栄スカイル店 概要】

所在地:愛知県名古屋市中区栄3丁目4-5スカイル9F

オープン日:2026年3月17日

営業時間:11時〜21時(L.O.20時30分)

2026年3月17日〜4月30日までの間、オープン記念特典を用意している。

〈1〉11時オープン〜先着20人限定

→ハンバーグ120gをプレゼント

〈2〉全時間帯･来店者全員

→日替わりデザートまたはコーンスープをプレゼント

■公式サイト

〈メニューラインアップ(税込価格)〉

◆「牛すじカレー」780円

牛すじを煮込んで旨みを引き出した看板メニュー。

「牛すじカレー」780円

◆「ハンバーグカレー」

S(スモール、120g):1220円

R(レギュラー、180g):1380円

W(ダブル、180g×2):1980円

◆「月見ハンバーグカレー」1480円

ハンバーグカレーのR(レギュラー、180g)に卵黄をトッピング。

◆「ステーキカレー」

S(スモール、90g):1530円

R(レギュラー、120g):1810円

W(ダブル、240g):2840円

◆「あさくまSPカレー」

R(レギュラー、180g):1680円

TOWER(180g×2):2280円

「牛すじカレー」にハンバーグ･グリルオニオン･トマト･目玉焼きを重ねた。

ハンバーグ･グリルオニオン･トマト･目玉焼きを重ねた

◆「シュレッドチーズカレー」

S(スモール、25g):1080円

R(レギュラー、50g):1280円

WHITE OUT(かけ放題):1920円

シュレッドチーズを自分でかけるメニュー。かけ放題の「ホワイトアウト」仕様も可能。

◆「丸ごとトマトカレー」980円

◆「グリル野菜カレー」1280円

ハーブバターを塗った野菜をオーブンで焼き上げ、「牛すじカレー」にのせた。

◆目玉商品「オ･カ･ハ･チ」1680円

オムレツ･カレー･ハンバーグ120g･チーズの頭文字で「オ･カ･ハ･チ」。

【全メニューの画像はこちら】トマトを丸ごと1個のせたカレーやシュレッドチーズを自分でかけて完成させるカレーなど、ユニークなメニューも

「カレーのあさくま」のカレーは中辛だが、甘みが強いのが特徴。そこで、新たにPB品の「SPICY CANVAS(スパイシーキャンバス)」を開発。卓上に設置し、辛みを自由に足せるようにした。また、クミンが効いたさっぱりとした味わいの「クラフトジンジャーピクルス」も卓上に用意している。

辛み足しの「スパイシーキャンバス」/付け合わせの「クラフトジンジャーピクルス」

セットメニューは、コンソメスープセット(110円)とコーンスープセット(260円)の2種で、いずれもサラダ付き。「牛すじカレー」「ハンバーグカレー」「グリル野菜カレー」など、一部メニューはテイクアウトにも対応している。

「グリル野菜カレー」1280円+「コーンスープセット」260円

〈新業態「カレーのあさくま」とは〉

1948年創業のあさくまは、全国約69店舗を展開する「ステーキのあさくま」を主力ブランドとし、既存店売上38ヶ月連続前年超えを達成。さらに、2026年3月期には28年ぶりに売上高100億円を達成した。

既存店の好調について、廣田陽一社長は「お客様に満足いただけていない点をゼロにすることに集中し、コロナ禍で崩れたQSC(品質･サービス･清潔さ)の立て直しを徹底したことが成果につながった」と説明。このほか、『匠肉祭り』や『肉の日』などのイベント施策が、休眠顧客の掘り起こしにつながったという。

こうした“再成長フェーズ”に入った同社が次の柱として位置づけているのが、新業態「カレーのあさくま」だ。清水一成会長は「全く新しい業態を作るのではなく、“あさくまブランドの中でスピンオフできるもの”を考えた結果、カレーに行き着いた」と語る。

〈都心部の商業施設内「栄スカイル店」〉

実験店としてスタートした大須の1号店では、メニュー構成･価格帯･オペレーションの検証を行った。検証結果を踏まえ、「栄スカイル店」では、以下の改善を行った。

〈1〉券売機を廃止し、スマホ注文に一本化

→焦らずにゆっくりと注文することができる。

〈2〉ライスと牛すじカレーのルウを各20g増量

→「量が少ない」という声に応え、ライスは240g→260gに、ルウは220g→240gに、それぞれ20g増量した。

〈3〉内装を明るく･ライトに･女性が入りやすい雰囲気へ

→カウンター中心のレイアウトで1人でも入りやすい設計に変更した。

〈店舗デザインのこだわりについて〉

郊外型が主流の「ステーキのあさくま」とは異なり、「カレーのあさくま」は街中で立ち寄りやすいカジュアルなタイプとして設計した。世代を問わず入りやすい雰囲気を意識したという。

カレーのあさくま 2号店 栄スカイル店 外観

店舗外観には手描き風ロゴを採用。店外の通路との完全な仕切りがない構造だが、のれんをかけることで入りやすさを確保しつつ、店内では外からの視線を気にせず落ち着ける空間としている。

さらに、栄スカイルという商業施設の客層に合わせ、内装をソフトでライトな印象に統一した。カウンターの天板タイルはカレーを想起させる黄色に、木材も明るめの色調にするなど、1号店の大須店よりも明るく軽やかな雰囲気を意識した。平日の女性客の利用も想定し、日常使いしやすい空間づくりを重視しているという。

座席はコの字型のカウンターを中心に、2人掛けテーブルも多数配置。“カウンターでのライブ感”を味わえるよう、焼いている様子が見える設計を採用した。店外のモニターでもハンバーグやステーキを焼く映像を流し、視覚的にも食欲を刺激する仕掛けを取り入れている。

【店舗外観・内装の画像はこちら】かわいいクマのイラストや手描き風のロゴをデザインした店舗外観、レトロなカウンターの天板タイルには黄色を使い、木材も明るめの色調に